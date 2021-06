Komplett erneuert

So soll verhindert werden, dass Kunststoffpartikel in der Umwelt landen. Der Umbau des Platzes an der Alexanderstraße hat 1,2 Millionen Euro gekostet, das Geld kommt aus der Sportpauschale. Auch die Sportvereine Westfalia Hagen und Hellas Makedonikos haben sich an der Finanzierung beteiligt.

Ergänzend zum Platz wurden ein neuer Ballfangzaun und Zuschauerbarrieren errichtet. Auch ein zweites Umkleidegebäude ist in Planung. Da läuft im Moment die Abstimmung mit Westfalia. Der Verein möchte ergänzend an den Neubau auch einen neuen Jugendraum bauen.