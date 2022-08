Konflikttraining für Grundschüler

Auch richtiges Verhalten bei Gefahr steht für die Kinder auf dem Programm. Trainiert wird immer dienstags vom 30. August bis zum 27. September. Jeweils von 16.30 Uhr bis 18 Uhr. In den Räumen des Beratungszentrums am Märkischen Ring. Eltern können sich vor Beginn bei einem Elternabend informieren. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine vorherige Anmeldung per Mail erforderlich. Die Adresse bekommt ihr auf unserer Homepage:





familienberatung@stadt-hagen.de