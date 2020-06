Konjunkturpaket

Die Beratungen heute in Berlin sind auch für unserer Stadt wichtig. Die Spitzen der großen Koalition wollen heute über ein Konjunkturprogramm in der Corona-Krise entscheiden. Ein Punkt dabei ist ein Entlastungsprogramm für Städte und Gemeinden, dass Finanzminister Olaf Scholz durchsetzen will.





© Pixabay