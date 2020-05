Kontakt auf Distanz

Bewohner in Pflegeheimen brauchen den Kontakt zu ihren Angehörigen besonders. Gleichzeitig gehören sie oft den besonders gefährdeten Risikogruppen. Die Diakonie macht es in ihren Einrichtungen so, wie es vor Ort am besten geht. Im Bodelschwinghaus etwa gibt es einen Pavillon: Mit Voranmeldung, Mundschutz und Abstand lässt sich der Besuch der Kinder dann machen. Im Altenwohnheim Dahl geht der Besuch zum Beispiel über die Balkone des Hauses. Allerdings ist nicht überall alles möglich – zumal nicht nur die Bewohner, sondern auch die Pfleger geschützt werden müssen. Wer seine Angehörigen besuchen möchte, sollte sich vorab informieren wie das in der jeweiligen Einrichtung gehandhabt wird.