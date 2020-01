Kontrollen an Bushaltestellen

Die Regeln an einer Haltestelle mit rotem Punkt sind so: Hat der Bus die Warnblinkanlage an, dann gilt Überholverbot, bis der Bus steht. Danach dürfen Autofahrer nur in Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren. Das gilt auch für den Gegenverkehr. Außerdem muss ein ausreichender Sicherheitsabstand eingehalten werden. Verstöße werden nach Polizeiangaben konsequent geahndet.