Kontrollen an Schulen

Am Montag waren Beamte an der Liebfrauen- und der Eugen-Richter-Straße. Im Vordergrund stand die Geschwindigkeitsüberwachung wegen des "roten Punktes" an der Bushaltestelle. Zwei Verkehrsteilnehmer waren zu schnell, dazu kamen zwölf Falschparker. Gestern standen Kontrollen an den Grundschulen an der Schälker Landstraße und an der Kapellenstraße an. Das Ergebnis: Zwei Anzeigen, weil Fahrer ihre Kinder nicht richtig gesichert hatten. Dazu war ein Fahrer selbst nicht angeschnallt. Auch in den nächsten Tagen soll es solche Kontrollen im Bereich der Hagener Schulen geben.