Kontrollen des Ordnungamtes

Am Wochenende gab es erneut Schwerpunktkontrollen zur Corona-Schutzverordnung. Leute vom Ordnungamt waren am Hauptbahnhof und in Haspe unterwegs. Möglicherweise haben die letzten Schwerpunktkontrollen schon etwas bewirkt. Insgesamt mussten 58 Verstöße geahndet werden.