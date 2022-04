Konzept für E-Roller in Hagen

Seit Ende November werden die E-Roller in Haspe getestet. In dieser Zeit sind rund 15.000 Kilometer zusammengekommen. Die Tendenz sei steigend, heißt es. Aktuell gibt es 80 E-Roller und 25 festgelegte Stellplätze in Haspe, an denen die Fahrzeuge ausgeliehen und zurückgegeben werden können. Unter anderem deshalb habe man im Gegensatz zu anderen Städten nur wenig Probleme mit Vandalismus oder wild geparkten E-Rollern. Die Testphase geht noch bis Ende Mai. Anschließend soll geschaut werden, ob man künftig auch in anderen Stadtteilen E-Roller anbieten kann.