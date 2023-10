Konzepte für Friedhöfe

Am Donnerstag gibt es dazu eine Infoveranstaltung im Gemeindezentrum in der Frankstraße. Dazu ist jeder, der möchte, um 18 Uhr eingeladen. Das Projekt "Biodiversität auf Friedhöfen" soll dafür sorgen, dass sie zu Oasen der biologischen Vielfalt weiter entwickelt werden. Um ein Konzept und die Umsetzung kümmern sich in Haspe gleich mehrere Leute aus der Gemeinde. Jetzt wollen sie ihr Projekt der Öffentlichkeit vorstellen.