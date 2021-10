Konzert für den Hasper Hammer

Der Hasper Hammer befindet sich in der ehemaligen Produktionshalle einer Sichelschmiede, direkt an der Ennepe. Auch dieser Fluss war Mitte Juli über die Ufer getreten, im Hasper Hammer wurden Probebühne, Foyer und Keller mit Requisiten, Technik, Lüftung und Heizung geflutet. Die Renovierungsarbeiten dauern noch bis Mitte November.

Das Benefiz-Konzert auf dem Parkplatz ist der erste Startschuss in die neue Saison. Die Bands "Cancuna", "Kunstblut", "But Then The Self In The Tree Fall Asleep" und "bahamabeige" treten auf. Eintritt wird nicht verlangt, stattdessen gibt es Spendenboxen.