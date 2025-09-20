Navigation

Konzertfilm oder Doku? – Taylor Swift kommt erneut ins Kino

Veröffentlicht: Samstag, 20.09.2025 09:47

Sie hat den Konzertfilm in den Kinos groß gemacht und will es wieder tun: Taylor Swift zeigt ihren Fans zum Album-Release Anfang Oktober exklusive Videos. Aber scheinbar nicht in allen Ländern.

Taylor Swift
© Darryl Dyck/The Canadian Press via AP/dpa

Leute

Berlin (dpa) - Superstar Taylor Swift bringt eine Release-Party für ihr neues Album in die Kinos. Wie die Sängerin bei Instagram mitteilte, werde es nur dort und nur vom 3. bis 5. Oktober unter anderem die «exklusive Weltpremiere des Musikvideos» zur neuen Single «The Fate of Ophelia» zu sehen geben. Außerdem werde bisher unveröffentlichtes Backstage-Videomaterial, Erklärungen zur Inspiration für das Album und Lyric-Videos zu den weiteren Songs auf «The Life of a Showgirl» gezeigt.

«Sieht so aus, als wäre es Zeit, das Eras-Tour-Outfit oder den orangefarbenen Cardigan abzustauben», schreibt Taylor weiter auf Instagram. «Tanzen ist optional, aber ausdrücklich erwünscht.» Orange ist die Themenfarbe des Albums.

Allerdings scheint es schlechte Nachrichten für deutsche Fans zu geben: Die Seite, über die Tickets verfügbar sein sollen, listet aktuell nur Spielstätten in den USA.

Das ist über das Album bekannt

Das zwölfte Studioalbum Swifts mit dem Titel «The Life of a Showgirl» soll am 3. Oktober erscheinen. Während sie in Europa mit ihrer «Eras Tour» unterwegs war, habe sie an dem Album gearbeitet, teilte Swift Mitte August zur Ankündigung mit.

Das sei körperlich sehr anstrengend gewesen, aber sie sei «geistig angeregt» und voll mit kreativer Energie gewesen. Sie habe «buchstäblich das Leben eines Showgirls gelebt», führte der Megastar aus.

Bekannt ist außerdem, dass das Album zwölf Songs umfasst – darunter Titel wie «Elizabeth Taylor», «Eldest Daughter» und «Honey». Bei dem Song «The Life of a Showgirl» wirkt zudem Sabrina Carpenter mit. Für die Aufnahmen tat sich Swift mit den schwedischen Produzenten-Legenden Max Martin und Shellback zusammen, mit denen sie zuvor schon an Erfolgsalben wie «Red» oder «Reputation» arbeitete.

© dpa-infocom, dpa:250920-930-62114/1

Weitere Meldungen

Oliver Masucci war «wahnsinnig faul als Schüler»

Kino & TV Schauspieler Oliver Masucci hat großes Interesse an Menschen, Orten, Technik und Historie - und daher auch ein gutes Allgemeinwissen. Er lernt gern Neues.

Schauspieler Oliver Masucci

Kultfilm «Mädchen in Uniform» wird neu verfilmt

Kino & TV Vor knapp 95 Jahren schrieb «Mädchen in Uniform» über lesbische Liebe Filmgeschichte. Später kam ein Remake mit Romy Schneider.

Filmdreh

«Downton Abbey – Das große Finale» - Abschied mit Stil

Kino & TV Glamour, Drama und Aufbruch - das verspricht «Downton Abbey - Das große Finale». Hält der lang ersehnte Kinofilm, was der Hype verspricht?

Premiere "Downton Abbey: Das große Finale"
skyline