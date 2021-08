Konzertsaison startet

Spannende, aber auch humorvolle Momente gibt es mit Soundtracks von Filmen wie Godzilla, King Kong, Der weisse Hai, Gremlins, The Pink Panther oder Jurassic Park.

Reservierungen und Karten gibt es an der Theaterkasse (dienstags bis freitags von 10.00 bis 19.00 Uhr, samstags von 10.00 bis 15.00 Uhr sowie eine Stunde vor Vorstellungsbeginn), per Telefon (02331 / 207-3218), per Email (theaterkasse@stadt-hagen.de) oder online über das Reservierungsformular auf der Webseite (www.theaterhagen.de).