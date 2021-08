Kostenloses Fußballwochenende

Die Elektroinnung in Hagen bietet Mädchen und Jungen, deren Familien vom Hochwasser betroffen sind ein Fußballwochenende in Kirchhundem an. Dort wartet eine namhafte Fußballschule auf die Fußballer.

© Ralf Laskowski / Radio Emscher Lippe