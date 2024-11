Kostenloses Trinken in der Volmegalerie

Das Trinkwasser in Hagen zählt nachweislich zu den qualitativ hochwertigsten in der Region. Ab sofort gibt in der Volme Galerie die Möglichkeit das Wasser kostenlos zu genießen. Dort steht jetzt Wasserspender, der im Rahmen einer gemeinsamen Kooperation von Mark E, dem Center Management Volme Galerie und dem Unternehmerverein Hagen angeschafft wurde. Am Wasserspender stehen kostenlos Trinkbecher zur Verfügung. Jeder Interessierte kann aber auch mit eigenen Wasserbehältnissen in der Volme Galerie das Trinkwasser abzapfen.