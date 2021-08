Krankentageim Coronajahr

Die AOK hat im Schnitt einen Krankenstand von 6,7 Prozent in Hagen im Jahr 2020. Der hat sich nur wenig verändert. Allerdings: Über das Jahr gab es deutliche Schwankungen. Zur ersten Welle, zur zweiten und zur dritten stieg der Krankenstand an.





Gleichzeitig ist die Zahl der üblichen Erkältungskrankheiten wegen des Lockdowns deutlich gesunken.





Am häufigsten sind übrigens Beschäftigte in der industriellen Gießerei und der Metallbearbeitung krank: Sie kommen auf mehr als 40 Krankentage. Beschäftigte in der Hochschule und in der IT kommen dagegen auf knapp über 4 Krankentage im Jahr.