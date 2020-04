Krankschreiben per Telefon 14 Tage

Wenn der Verdacht auf Coronainfektion besteht, kann man sich jetzt per Telefon 14 Tage außer Gefecht setzen lassen. Die Voraussetzung ist aber immer, dass es sich um leichte Beschwerden der oberen Atemwege handelt. Sinn der Sache ist es, dass Patienten bei Coronaverdacht nicht nur wegen der Krankschreibung in die Arztpraxis müssen. Die Arztpraxis sendet die Bescheinigung dann direkt an den Patienten. Die Regelung ist zunächst ist zum 23ten Juni befristet.