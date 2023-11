Kreuzkirche feiert Geburtstag

Deshalb lädt die Evangelische Lydia-Kirchengemeinde am Freitag (10.11.) zu einem besonderen Gottesdienst ein. Der Kirchengeburtstag wird ab 18 Uhr gefeiert. Wer möchte, kann Erinnerungsfotos mit der Kreuzkirche mitbringen. Die Kirche ist 1903 erbaut worden, der Kirchturm ist von fast überall in Vorhalle zu sehen. 1945 wurde die Kirche bei einem Bombenangriff zerstört und in der Nachkriegszeit wieder aufgebaut.