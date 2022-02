Kriminalität steigt leicht

Knapp 14500 Straftaten gab es letztes Jahr, das sind ungefähr drei Prozent mehr als 2020. Trotzdem liegt Hagen sowohl bei der Kriminalität, als auch bei der Aufklärungsquote über dem NRW-Durchschnitt. Gestiegen sind vor allem die Zahlen der Betrugs- und Sexualdelikte. So waren es letztes Jahr deutlich mehr Fälle von Kinderpornografie und sexuellem Missbrauch an Kindern, die aufgedeckt wurden. Das habe aber hauptsächlich damit zu tun, dass die Polizei in NRW den Fokus auf diesen Bereich gelegt hat und deutlich mehr Personal dafür eingesetzt hat. Die Zahlen der Gewalt- und Straßenkriminalität und vor allem Wohnungsdiebstähle haben sich verringert. Das hängt auch mit der Pandemie zusammen, erklärt Guido Liedke von der Polizei.

