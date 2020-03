Krisen-Tipps per Video

Zeitweise haben 120 Personen zugesehen und im Live-Chat ihre Fragen gestellt. Dabei ging es vor allem um Fragen rund um Kurzarbeitergeld und verschobene Berufsabschlußprüfungen. Sehr wichtige und konkrete Tipps für Unternehmer gabs vom Steuerberater. Zum Beispiel: Lastschriftverfahren rückgängig machen, Steuervorauszahlungen zurücknehmen, um Erstattungen bitten – also mit dem Finanzamt im ständigen Austausch bleiben, um liquide zu bleiben. Die SIHK hat ein 20-köpfiges Krisenteam eingesetzt, das an einer extra geschaffenen Hotline oder auch per Mail Fragen beantwortet. Den Kontakt gibt’s hier: 02331/390333