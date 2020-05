Kritik an hohen Museumskosten

Zwar sei die kulturelle Bedeutung des Künstlers Emil Schumacher und seines Werkes unbestritten. Die hohen Kosten für das Museum einerseits und ein geringes Besucherinteresse andererseits stünden aber in keinem vertretbaren Verhältnis zueinander. Das sehen auch andere im Rat der Stadt so, aber längst nicht alle. In den nächsten Monaten sind Entscheidungen der Politik notwendig, wie es mit dem Kunstquartier weiter gehen soll, nachdem erhebliche Mängel unter anderem in der Energieversorgung eine Sanierung notwendig machen.