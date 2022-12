Kritik vom Klimabündnis

Insbesondere die Auswirkungen auf die Frischluftschneise für die Innenstadt soll nach dem Willen der Politik weiter untersucht werden. Für das Klimabündnis Hagen ist solch eine Untersuchung nicht notwendig. Es sei hinlänglich bekannt und im Klimaanpassungskonzept der Stadt wiedergegeben, dass die Temperaturen in den Innenstädten und insbesondere in Hagen mit seiner Kessellage zunehmen werden. Es geht auch um Schadstoffbelastung und Lärm. Nicht umsonst würden Räume im Finanzamt, die ein Fenster zum Ring haben, nicht mehr genutzt. Wer sich auf Zuruf eines Investors für eine schnelle Lösung entscheide, verliere die wesentlichen Dinge aus dem Blick und handle garantiert nicht nachhaltig. So lautet das Fazit des Bündnisses.