Küchenkram gesucht

Es gibt viele gute Gründe, die Küchenschränke auszumisten. Ganz vorne steht dabei das soziale Küchenstudio, das neue Räume in Haspe gefunden hat. In der Einrichtung des Vereins "Hagen ist bunt" werden Familien, die sich neu einrichten, mit Haushaltsutensilien versorgt. Dafür werden am neuen Standort im ehemaligen Gemeindesaal an der Köckingstraße Spenden benötigt.

© Verein Hagen ist bunt