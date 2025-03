Alvaro Soler, spanischer Musikstar und bekannt für seine sommerlichen Hits, hat im Interview mit Moderator Kevin Zimmer über seine neue Single "Con Calma" gesprochen. Der Song, dessen Titel übersetzt "ruhig" bedeutet, überrascht mit einer lebhaften Mischung aus Ruhe und Tanzbarkeit.

"Con Calma" - Mehr als nur ein Sommerhit

Während des Interviews erläuterte Soler die "Dualität" seiner neuen Single. "Con Calma" vermittelt ein "spezielles Lebensgefühl, das sowohl entspannende als auch energiegeladene Momente" vereint. Trotz des ruhigen Titels, bietet der Song eine perfekte Balance zwischen Chillen und Tanzen, was ihn zu einem idealen Begleiter für diverse Lebenslagen macht.

Auf die Frage, wie man "Con Calma" am besten genießen sollte, empfiehlt Soler, nicht nur auf die Musik, sondern auch auf "die Qualität der Wiedergabe" zu achten. Der Künstler rät davon ab, den Song nur "über Handy-Lautsprecher" zu hören. Stattdessen sollte man sich für eine hochwertige Anlage entscheiden, die Lautstärke aufdrehen und die Augen schließen, um sich voll und ganz auf die Musik einzulassen.

Ein Vorgeschmack auf das kommende Album

Soler gab auch einen kleinen Einblick in sein kommendes Album, das kurz nach dem Sommer erscheinen soll. Er spielt mit dem Klischee, dass seine Songs einfach auf der Veranda entstehen und wie durch Magie fertig in den Radiostationen ankommen. Tatsächlich steckt viel Arbeit in jedem Track, was die Vorfreude auf das neue Album nur noch steigert.