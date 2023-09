Künstlerbesuch: Anastacia

Am 22. September kommt "Our Songs" raus. Auf dem Album hören wir schon, mit welcher Bandbreite Anastacia unterwegs ist. Neben einem Toten Hosen-Cover "Best Days" ("Tage wie diese") gibt es mit "Supergirl" auch eine Interpretation des Reamonn-Klassikers. Anastacia war bei uns zu Besuch. Das komplette Interview hört ihr unten nochmal.

