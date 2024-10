Der nordrhein-westfälische Staatspreis ist eine der höchsten Auszeichnungen, die Personen erhalten können. Diese Ehre wird nun Campino und seinen Bandkollegen von den Toten Hosen zuteil. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst zeichnet die Band für "ihren prägenden Einfluss auf Musik und Kultur in unserem Land und ihr herausragendes soziales und gesellschaftliches Engagement" aus. Vor der Verleihung hat unsere Kollegin Annick Manoukian mit Campino über den Preis gesprochen und wie wichtig es in der aktuellen Zeit ist, sich - nicht nur politisch - zu engagieren und was das mit einer Punkband ausmacht, die nicht nur musikalisch im Rampenlicht steht.

Das soziale Engagement der Toten Hosen

Der Einsatz für Menschen in Armut und schwierigen sozialen Lagen liegt den Toten Hosen seit vielen Jahren am Herzen. Sie engagieren sich in der Entwicklungs- und Flüchtlingshilfe ebenso wie in der Obdachlosenhilfe. Als Reaktion auf das schwere Erdbeben in der Türkei und Syrien am 6. Februar 2023 haben die Toten Hosen innerhalb weniger Tage ein großes Benefizkonzert für die Opfer dieser Katastrophe auf die Beine gestellt.