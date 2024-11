Etwas, das sich im Gespräch mit dem Italiener früh heraustellt, ist der Fakt, dass der Titel seiner Single "Born With A Broken Heart" (auf deutsch ungefähr: Mit gebrochenem Herzen geboren) sich direkt auf das Leben des 25-jährigen Römers widerspiegeln lässt. So erzählt er es uns im Interview bei Kollegin Kathrin Teske. Damiano David aber ist nicht nur gekommen, um über persönliche Dinge zu sprechen. Vielmehr geht es ihm darum zu erklären, warum er diesen Song so gewählt hat und woher er seine Inspirationen herbekommt. Spoiler: Da sind einige große Namen dabei.

Damiano David (auch Frontsänger der ESC-Band Måneskin) gibt gleichzeitig auch unumwunden zu, dass es in der heutigen Popkultur schwer ist, etwas ganz eigenes auf die Beine zu stellen, vielmehr "stiehlt" man etwas von anderen, wie er uns verrät. Sein Motto lautet daher: Wer von vielen stiehlt, wird etwas Gutes erschaffen.

Damiano hat mit "Born With A Broken Heart" nicht nur seine Landsleute begeistert, er ist auf der ganzen Welt bekannt und geschätzt. Hier hört ihr ihn im exklusiven Interview.

Damiano Davids Hit-Single "Born With A Broken Heart"