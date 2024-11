An Heiligabend gibt es nur eine Kleinigkeit, am 1. Weihnachtstag wird es köstlich, herrlich und lecker im Hause Lichter. Das hat Horst Lichter schon versprochen. Im Gespräch mit Laura Potting geht es aber nicht unbedingt nur um das Weihnachtsfest. Es geht viel mehr um das neue Buch, das Horst Lichter auf den Markt gebracht hat. Es heißt "Zeit für Freundschaft!?". Eine Bedeutung haben dabei die beiden Satzzeichen. Uns erklärt der bekannte TV-Koch, warum er diesen Titel gewählt hat und worum es in seinem neuen Buch denn überhaupt geht.

