Künstlerbesuch: KAYEF

Sechs Alben hat KAYEF schon veröffentlicht, davon sind vier in den Top 10 der Charts gelandet. Grade hat er seine neue Platte "Good Days and Goodbyes" rausgehauen. Im Interview mit Oliver Behrendt erzählt er die bewegende Geschichte , wie er überhaupt zum Musik schreiben gekommen ist und warum er in der Schule mal richtig viel Ärger bekommen hat.

