Künstlerbesuch: Kelvin Jones

"Heute bin ich nicht glücklich", überrascht Kelvin Jones direkt zu Beginn des Interviews. Normalerweise habe er die "sexieste Stimme" im Radio, doch als er Jürgen Bangerts Stimme hört muss er zugeben, dass dessen dann doch noch ein Stück weit schöner ist. "Ich glaube, wir müssen gleich noch ein Bier trinken gehen", sagt Jürgen lachend darauf. Gemeinsam mit Julia Vorpahl haben die beiden mit dem simbabwisch-britischen Musiker über sein neues Album "This Too Shall Last" gesprochen, das seit dem 6. Mai erhältlich ist. Das Album fertigzustellen habe viele Monate in Anspruch genommen. Es sei für ihn am Ende aber "das beste Album der Welt" geworden und dabei habe er nicht zu viel versprochen. Das gesamte Gespräch könnt ihr euch an dieser Stelle anhören.

