Als wir Martin Rütter erreichen, ist der Hundetrainer gerade noch in der Schweiz unterwegs, bevor es nach Österreich geht. Auch in den Nachbarländern Deutschlands ist Rütter gefragt, wenn es darum geht, Menschen mit viel Spaß seine Leidenschaft des Hundetrainings näher beizubringen.

© RADIO NRW

"Der will nur spielen" endet in Oberhausen

Mit 180 Shows hatte sich Martin Rütter einiges vorgenommen. Seine "Der will nur spielen"-Shows fanden deutschlandweit großen Anklang, auch jetzt in der Schweiz - wie es Rütter im Interview mit uns verrät. Das große Tourfinale ist am 5. April in Oberhausen, in der Rudolf Weber-ARENA. Einige Resttickets seien noch verfügbar. "Es wird außerdem eine echt Ikone des Ruhrpotts einen Auftritt haben. Wer das ist, kann ich noch nicht verraten", gibt Rütter bei uns bekannt.

Was Rütter von Schweizern gelernt hat

Der 54-Jährige spielte einige Shows in der Schweiz und kam im Gespräch mit Jürgen Bangert ins Schwärmen. Darüber, wie Schweizerinnen und Schweizer zum Hund stehen, wie sie mit Hunden umgehen und überhaupt hat es die Lebensweise der Eidgenossen Rütter richtig angetan. Was er genau damit meint, hört ihr hier im ausführlichen Interview.