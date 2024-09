Reisen und Abenteuer

Mx Giesinger spricht im Interview mit Kai Klüting über seine Vorliebe für Abenteuerreisen: "Ich tendiere eher dazu, wie ein Abenteuertrip zu buchen, als jetzt irgendwie ein Wellnesshotel." Er hat noch viele Reiseziele auf seiner Bucket List, darunter Afrika und Südamerika: "Afrika, da würde ich gerne noch ein paar Länder bereisen.“ Besonders Namibia für eine Safari und einige Orte in Südamerika reizen ihn. Und da Kai durchaus auch ein Weltenbummler ist, haben beide auch schon Nicaragua besucht um dort zu surfen.

Neue Musik

Natürlich sprechen die beiden auch über Maxs neue Single "Menschen". Die Botschaft des Songs: "Wir sollten uns alle nicht so ernst nehmen, jeder Mensch ist unterschiedlich und wir haben alle unsere Päckchen." Max Giesinger sagt, dass der Song ein Gefühl der Gemeinschaft vermitteln soll: "Der Song soll einfach mal wieder eine Brücke schlagen und den Leuten ein Gefühl geben von 'Ey, wir sitzen hier im gleichen Boot'."

Er beschreibt die Stimmung des Songs als gemeinschaftlich und bodenständig: "Ich sehe mich mit meiner Band in einer Kneipe, in deren Klavier steht oder so ein paar Gitarren und die nimmt man sich dann und dann spielt man den Song zu sechst zu siebt." Er stellt sich vor, wie alle gemeinsam musizieren und dabei das Gefühl der Zusammengehörigkeit genießen.

Max Giesingers neue Single "Menschen"