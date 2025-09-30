Künstlerbesuch: Max Giesinger

© RADIO NRW

Max Giesinger im Interview: "Glück auf den Straßen" ist 100% ich

Im Gespräch mit Moderator Kevin Zimmer spricht Max Giesinger offen, humorvoll und nachdenklich über seine neue Musik. Sein neues Album "Glück auf den Straßen" ist mehr als nur Musik, es ist ein persönlicher Roadtrip durch Emotionen, Erinnerungen und musikalische Wurzeln.





Von Stadionhymne zu Singer-Songwriter-Kunst

Mit dem Hit "80 Millionen" wurde Max Giesinger 2016 zur nationalen Stimme. Doch statt ewig am nächsten Superhit zu feilen, hat er sich für sein neues Album freigeschwommen: "Ich wollte einfach Musik machen, ohne ans Publikum zu denken, nur für mich", sagt Giesinger im Interview. Das Ergebnis: handgemachte Songs, inspiriert von Musikgrößen wie Bruce Springsteen, Fleetwood Mac und Pink Floyd - perfekt für die Fahrt im Campervan an die Algarve.

Liebeskummer und Loslassen: Die Geschichte hinter "Du wärst es gewesen"

Der Song "Du wärst es gewesen" erzählt von einer echten, schmerzhaften Trennung: "Es war meine große Liebe", so Giesinger. "Ich hab ihr lange nachgetrauert." Das gesamte Album begleitet den emotionalen Weg von Anfang bis Ende dieser Beziehung - ein musikalisches Tagebuch über Liebe, Verlust und neue Wege.

Kaffee, Herzchen und High-End-Maschinen: Max, der Barista

Was viele nicht wissen: Max Giesinger ist leidenschaftlicher Kaffee-Fan. "Ich kann mittlerweile sogar ein Herz in den Milchschaum machen", erzählt er stolz. Und ja, er bringt seinen eigenen Kaffee mit ins Radio. Seine Band? Die rollt manchmal mit den Augen.

