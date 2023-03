Sam Tompkins ist mit einem breiten Grinsen und der Gitarre unterm Arm bei uns aufgetaucht. Kaum angekommen, hat er schon die Gitarre ausgepackt, sich kurz im Flur eingesungen und danach für uns zwei Lieder, unter anderem "Die For Someone", unplugged in unserem Studio eingespielt. Und mit der gleichen lockeren Energie ist er auch in das Interview mit unserem Moderatoren Joschka Heinemann gestartet:

"Die Ehrlichkeit meiner Texte macht mich zu dem, der ich bin"

Sam Tompkins im Interview mit uns





Sam Tompkins über seine neue Single "Die For Someone"

In seiner neuen Single beschreibt Sam Tompkins wie schwer es ist sich wieder neu zu verlieben und fallen zu lassen, gerade wenn man vorher tief verletzt wurde. "Die Ehrlichkeit meiner Texte macht mich zu dem, der ich bin". Und diese Ehrlichkeit zeigt sich besonders in diesem Song, gerade dann, wenn Sam Tompkins über Liebe spricht. Dann geht er so weit, dass er für seine Liebsten eine Kugel abfangen würde. Vielleicht ja auch für seinen Kumpel Justin Bieber. Der hat Tompkins als seinen liebsten Newcomer bezeichnet und durfte schon vorab seine neue Single "Die For Someone" hören. Die beiden telefonieren regelmäßig und sie verbindet weit mehr als die Musik. Wenn sie sich nicht über ihre Songs und Ideen austauschen, reden die beiden über Gott und die Welt. Zum Beispiel auch über Geschenke. Das Interview gibt es für euch hier nochmal zu hören:

Autor: Lennart Wehmeier

