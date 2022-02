Künstlerbesuch: Topic

Große 90er-Jahre-Vibes hatte Topic verspürt, als er zusammen mit ATB dessen 90er-Hymne "'Til I Come" im Jahr 2021 in eine neue Version produzierte. Allgemein denkt der 29-Jährige sowieso nur noch in große Sphären - weil er eben so gefragt ist. Seine veröffentlichten Singles landeten zuletzt in den britischen Charts reihenweise in den vordersten Regionen, er ist jährlich auf Tour und denkt gar nicht erst ans "ruhiger machen". Mit Robin Schulz, Nico Santos hat er sich nun mit absoluter Prominenz mal wieder zusammengetan und den absoluten Klassiker von Paul van Dyk - "In Your Arms (For An Angel)" - neu produziert. Kai Klüting spricht mit dem Solinger über eben jene neue Single, sein Weg durch die Corona-Zeit und noch vieles mehr.

© radioNRW