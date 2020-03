Kultur und Korona

Auch das Theater an der Volme will seinen Spielplan einhalten. Vorsicht in Sachen Corona ist natürlich in allen Einrichtungen Thema. Das Theater Hagen hatte gestern alle Vorstellungen im großen Haus und in der Stadthalle abgesagt, das gilt bis Mitte April. Die Stadthalle selbst hat erste Veranstaltungen mit mehr als 1000 Leuten abgesagt oder verschoben. Auch die Veranstaltungen im Sparkassenkarree fallen bis Mitte Mai aus.

AllerWeltHaus © Ulrich Korfluer AllerWeltHaus © Ulrich Korfluer

Hasper Hammer © Radio Hagen Hasper Hammer © Radio Hagen