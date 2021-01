Kulturgesichter macht neue Fotos

Die Seite soll die Hagener Kulturszene abbilden. Für die Kulturgesichter, die bislang nicht dabei waren, gibt es einen neuen Termin zum Fotoshooting. Der ist im am kommenden Freitag in der Pelmke.

Die Fotos machen wir bei uns in der Pelmke: am Freitag den 15.01.2021 von 11-15 Uhr.

Man kann im Netz eine konkrete Uhrzeit buchen, die Adresse ist auf unserer HP verlinkt.

Hinter der Initiative steckt ein alter Hagener Bekannter. Guido Beck hat in den 80er und 90er Jahren in der Hagener Liveszene gearbeitet und unter anderem Rock am Pool im Hengsteybad mit organisiert.

https://nuudel.digitalcourage.de/n1pUAM3qaCU2ezHe