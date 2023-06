KulturPass startet - 200 Euro an 18-Jährige für Kulturangebote

Bundesweit geht der KulturPass für junge Erwachsene an den Start. Ähnlich wie in Frankreich, soll der Kulturpass im Wert von 200 Euro an 18-Jährige ausgegeben werden,

um so beispielsweise den Kauf von Büchern oder auch den Besuch von Kinos oder Ausstellungen zu ermöglichen.