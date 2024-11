Kulturzentrum Pelmke in Nöten

Aktuell sind die Gehälter noch bis April gesichert, betriebsbedingte Kündigungen soll es nicht geben. Die freie Stelle der Geschäftsführung wird vorerst nicht besetzt, alternativ geht es darum, jemanden mit dem Fördermittelmanagement zu betrauen.

Auch setzt die Pelmke wieder stärker auf Leute, die sich ehrenamtlich engagieren. So konnte bereits ein Fördertopf des Landes angezapft werden. Außerdem will sie noch in dieser Woche eine Spendenkampagne starten.

Das soziokulturelle Zentrum in Wehringhausen leistet wichtige Arbeit im Stadtteil. es ist mit Kneipe, Konzerten und Partys nicht nur Treffpunkt im Stadtteil, sondern auch offen für zu Beispiel Selbsthilfegruppen. Außerdem werden Schulprojekte und andere Projekte mit Kindern angeboten.