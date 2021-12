Kunst im Bahnhof Vorhalle

In Sachen Sicherheit und Sauberkeit setzt die Deutsche Bahn auf Kunst am Bau. Der Bahnhof Vorhalle gehört zu den 25 Stationen in NRW, an denen moderne Streetart einzigartige Akzente setzt. Graffiti-Künstler und Streetart-Kollektive haben vor allem Unterführungen farblich gestaltet.

© Deutsche Bahn