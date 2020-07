Kurzarbeit in der Krise

Bestätigt wird das von der SIHK. Viele Unternehmen in der Region nutzen derzeit Hilfen wie Kurzarbeit oder Notkredite. Das sei in der aktuellen Krise richtig, wichtig seien aber auch langfristige Hilfen. Die Corona-Krise dürfe nicht zur Erhöhung von Grund- und Gewerbesteuer führen. In Sachen Investitionen müsse der Staat vorangehen, auch das sei Hilfe für die Betriebe vor Ort, so die Kammer.