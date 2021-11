Kurzfilmfestival "eat my shorts" zum ersten mal in der Stadthalle

Das heißt. Heute ist das "eat my shorts" Kurzfilmfestival. Brigitte Grothum, David Bennet und Ralf Möller geben der Stadt ein Autogramm.

Das Kurzfilmfestival hat in den letzten sieben Jahren immer für große Aufmerksamkeit gesorgt, weil viele Stars aus Film und Fernsehen den Weg nach Hagen gefunden hatten. Und auch in diesem Jahr ist wieder reichlich Prominenz am Start und so ist die Jury stark besetzt. Natürlich dürfen Claude Oliver Rudolf und Oberbürgermeister Erik O. Schulz da nicht fehlen, denn es geht am Ende um sechs Kurzfilme, von denen nur einer den Adam gewinnen kann.