Laaangsam mehr E-Autos

Insgesamt gibt es in Hagen rund 99 000 Autos. Von denen fahren 1250 rein elektrisch, dazu kommt noch ein Anteil von 4200 Hybridautos. Damit gewinnt die Elektromobilität Anhänger - aber weit über 90 Prozent des Autoverkehrs werden nach wie vor über Verbrenner abgewickelt.





Die Stadt Hagen richtet sich darauf ein, dass es mehr werden, so hat sie den Bedarf an Ladepunkten für Hagen ausgerechnet. Ergebnis: Knapp 130 Ladepunkte haben wir im Stadtgebiet. Bis zum Jahr 2025 brauchen wir aber 433 Ladepunkte.

Was in dieser Rechnung nicht enthalten ist, das ist die im Straßenbild zunehmende Zahl an E-Bikes.

Nächste Woche Samstag gibt es in der Innenstadt einen "Tag der Elektromobilität" mit Informationsmöglichkeiten.