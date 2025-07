Lachgasverkauf eingeschränkt

In Hagen soll kein Lachgas mehr an Minderjährige verkauft werden. Das hat der Rat am Donnerstag beschlossen. Die SPD-Fraktion hatte den entsprechenden Antrag dazu gestellt. Lachgas wird in den letzten Jahren immer häufiger von Jugendlichen als Party- und Freizeitdroge benutzt.

© Ralf Rottmann/ Funke Foto Services