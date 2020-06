Ladendieb will Beute im Geschäft verkaufen

Der 18-Jährige tauchte in einem Geschäft in der Langestraße auf und versuchte dem Besitzer eine Jacke zu verkaufen. Der fand es seltsam, dass an der Jacke noch ein Etikett war, und auch die Gesamtumstände kamen im komisch vor. Kurz: Er lehnte ab und sagte der Polizei bescheid. Die machte den jungen Mann mit der Jacke in einem Kiosk aus. Als er die Polizisten sah, versuchte er, die Jacke unter einer Pfandkiste zu verstecken. Das flog auf, der 18-Jährige gab schließlich zu, die Jacke in einem Innenstadtgeschäft gestohlen zu haben.