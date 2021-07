Lagerplatz in Haspe

Zum einen können Unwettergeschädigte zwei Monate kostenlos in der Hasper Filiale Hausrat einlagern. Es entsteht dabei keine Vertragsbindung. Dafür stehen 600 Lagerflächen zwischen 0,5 und 20 Quadratmetern zur Verfügung. Außerdem gibt es Lagermöglichkeiten für gewerbliche Hilfsangebote in einer 6000 qm großen Halle, die abschließbar ist. Außerdem ist Space Plus Store in Kontakt mit der Stadt: Es geht darum, eine Logistikhilfe anzubieten, möglicherweise in Zusammenarbeit mit einer Hagener Autovermietung. Damit wären zumindest in diesem Fall Lagermöglichkeit und Transport miteinander verzahnt.





Kontakt: Space Plus Store, Kölner Straße 63-71, Tel.: 02331 / 386 77 00