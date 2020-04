Land fördert eigene vier Wände

Das Land NRW will sowohl Bau als auch Kauf von Häusern und Wohnungen fördern. Weil die Preise im Land unterschiedlich sind, bekommt man in verschiedenen Städten auch verschiedene Förderungen. Hagen ist mit den genannten 134 000 für eine Musterfamilie in der zweithöchsten Kategorie. Die genaue Förderung ist abhängig von der Anzahl der Personen im Haushalt. Wer das zinsgünstige Darlehen haben will, darf als Familie nicht mehr als 54 000 Euro verdienen. 15 Prozent der Gesamtkosten der geplanten Immobilie müssen als Eigenanteil aufgebracht werden.

Informationen im Netz: www.lbs.de/beratung/b/suche