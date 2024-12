Landeswahlleiterin im Interview: So werdet ihr Wahlhelfer

Deutschland wählt am 23. Februar 2025 einen neuen Bundestag - so zumindest der aktuelle Plan. Bundeskanzler Olaf Scholz möchte bis dahin einen wichtigen Schritt in diese Richtung unternehmen: Er will im Bundestag den Antrag zur Vertrauensfrage einreichen - in der Hoffnung, dass er die Vertrauensfrage verliert. Der Bundestag stimmt darüber am 16. Dezember ab. Danach kann der Bundespräsident den Bundestag auflösen und Neuwahlen ansetzen. Für diese Neuwahlen werden im Moment in vielen Städten Wahlhelferinnen und Wahlhelfer gesucht. Wie Monika Wißmann, die Landeswahlleiterin aus Nordrhein-Westfalen uns im Interview verrät, kann von euch jede oder jeder mitmachen. Es bedarf auch keinerlei Vorkenntnisse.

© RADIO NRW

Geld für Wahlhelferinnen- und helfer

Insgesamt werden in NRW 110.000 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer gebraucht. Einige Städte melden, dass sie schon viele Freiwillige gefunden haben - andere wiederum suchen noch händeringend. Für alle, die mitmachen wollen gibt es ein wenig Geld: Mindestens 25 Euro, meistens ist es aber etwas mehr. Monika Wißmann erklärt uns im Interview, dass es aber noch viele weitere Gründe gibt, als Wahlhelferin oder Wahlhelfer am 23. Februar 2025 dabei zu sein.