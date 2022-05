Landtagswahl Ergebnis

Damit hat die SPD gut vier Prozent in Hagen verloren, die CDU annähernd 5 Prozent gewonnen. Der eigentliche Wahlsieger aber sind auch in Hagen die Grünen. Sie verbesserten sich gegenüber der letzten Landtagswahl um mehr als neun Prozent in unserer Stadt und kommen auf 13,73.





Deutliche Verluste gibt es für die FDP, sie liegt bei 5,5 Prozent. Die Linke verschwindet fast vom Radar und guckt auf 1,6 Prozent. Die AfD kommt auf etwas über 7 Prozent und hat auch deutlich verloren.

Die Wahlbeteiligung lag bei 46,2 Prozent.