Landwirte protestieren in Berlin

Auch Heiner Born aus Breckerfeld war mit seinem Traktor zum Brandenburger Tor gekommen. Er und die anderen finden die Pläne der Koalition nicht verhältnismäßig. So würden Landwirte in hohem Maße zur Kasse gebeten. Sie sehen weitere massive Belastungen dadurch - und eine Schwächung in der europäischen Wettbewerbsfähigkeit. Diesel sei beispielsweise als Kraftstoff in der Landwirtschaft aktuell unabdingbar - es gebe auf absehbare Zeit kaum Alternativen zu dieselbetriebenen Landmaschinen.