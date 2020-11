Laschet im Gespräch

Früherer Start der Weihnachtsferien, Quarantäne und Positiv-Fälle an Schulen und Kitas, aber auch Weihnachten mit der Familie - was wird in diesem Jahr daraus? All das sind Dinge, über die wir alle im Moment intensiv diskutieren. Der Hagener Oberbürgermeister Erik Schulz hatte beispielsweise einen Brief an die Landesregierung geschrieben und sich ausdrücklich für eine Klassen-Verkleinerung und damit einen Mix aus Online- und Präsenzunterricht ausgesprochen - auch das Thema dürfte zur Sprache kommen.